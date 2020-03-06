中國糧油私有化　小股東嫌出手太低多投反對票

據現場所見，早上10時許開始為股東登記，至少有60名小股東正在排隊。《東網》記者在會後訪問多個小股東，大多表示投了反對票。

持貨逾7年的林先生表示，投下反對票，主要認為股東出手價錢太低，又評論公司「做糧油生意應該點都唔會蝕」，故想也想不到公司收入會一直跌。他指，當年大概花了3萬元，在6元水平買入，「當買個教訓」。

同樣稱投下反對票、持貨好幾年的莊女士則指，當初公司股價升到8元時都沒有賣，是因為看好公司是國家企業，且屬長期投資，而非短期炒賣。可惜公司股價卻不斷下跌，如今公司在疫情爆發、香港經濟低迷的時候，決定私有化，「對小股東不好」。

她續指出，今次公司所派發的小禮物，僅為兩張總值40元的美心飲食禮券以及兩個口罩，「連50元都沒有，口罩也只派兩個」，表示對公司不滿意。

由公司07年上市持貨至今的張先生則表示投下了贊成票，因為對公司已經失去信心，認為管理層無法為業務打好基礎，對公司感到失望。

他指，公司的業務性質近乎等同公用股，「照計(股價)應該年年都升，但唔知點解公司股價咁多年嚟都係浮浮沉沉」，股價已經較當年公司上市認購價3.72元低了許多。他稱，今次投下贊成票，只是想「攞錢走人」。

由上市持貨至今的鄭先生同樣表示贊成私有化，因為公司股價表現低迷、業務成績不太理想，「一路持有(公司股份)都冇着數、冇意思」。

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