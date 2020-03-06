新冠肺炎：港旅遊零售滅門災？7組斷崖式數字告訴你有多慘！
2020年03月06日 11:58
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新冠肺炎疫情嚴重打擊香港旅遊、零售業，連帶運輸、餐飲、酒店等行業皆受嚴重打擊。到底經營有多慘，睇睇下列數字：
【出入境數】
1月訪港人次按年跌幅為52.7%，而根據入境事務處資料顯示，2月份跌幅急劇惡化至超過90%。
機場管理局數字顯示，香港國際機場1月份機場客運量為570萬人次，比去年同期下跌了12%；飛機起降量則為33,210架次，下跌了9%；貨運量亦下調了10%至35.9萬公噸。
截至2月中單日訪港客量只有3,000人次，比2003年沙士單日的10,000人次還要低。
【酒店業及旅遊業】
外媒引述酒店業工會主席徐考澧表示，隨着新冠肺炎疫情對酒店行業造成衝擊，香港至少17家酒店將要求員工無薪休假，當中包括瑰麗、四季、萬豪、朗廷、富豪、喜來登等。另外，洲際海景嘉福、Best Western、華美達和帝國四家酒店開始裁員。
掌管旅行社事務的旅遊業議會裁減10%員工，全體員工亦需要放無薪假。
有議員表示，今年農曆新年前後內地疫情迅速惡化，突然取消3,000團訪港內地旅行團，涉及12萬名旅客，嚴重打擊中小型旅行社。內地疫情嚴峻、本地又對從內地入境人士實施隔離14天的要求，加上多個海外地區對香港採取入境限制，令本地出境團大跌逾90%。
日本周四(6日)在Twitter宣布，暫停香港及澳門旅客免簽證，同時暫停中國及南韓旅客簽證，有關措施將於周五(7日)零時起實施。康泰旅行社表示，取消3月月6日至31日期間出發的所有日本旅行團，涉及約15團，約300名團友。東瀛遊宣布，取消3月9日至31日期間所有日本旅遊產品，合共約1,500人受影響。
海洋公園由1月26日起臨時關閉。行政級人員大幅減薪三分一，助理行政級人員每月放8天無薪假，以及其他員工（按薪酬級別）每月放4天或6天無薪假，3月起至另行通知。
【運輸業】
國泰航空(00293)早前公布，將逐步減少約90%往返中國內地的航班。在未來兩個月，預計會大幅減少國泰航空及國泰港龍航空網絡的其他航班，佔可運載量約40%。
港鐵公司(00066)旗下港鐵鐵路線於2月首兩周錄得平均約50%按年跌幅。公司宣布今年港鐵車費不會有實際調整。
九巴及新巴城巴縮減班次。
香港民用航空事業職工總會指，有近8成員工被迫放無薪假，變相減薪至少2成，形容是航空業界嚴冬，比2003年沙士更嚴峻。在港升降的航班由每日約1,100班，大幅縮減至約200班。
【失業率】
去年11月至今年1月香港最新總就業人數減少1.46萬人，即只剩381.78萬人，按年跌幅飆升至1.8%，是2003年第三季以來的最大跌幅，最新失業率亦攀至3.4%，較上一統計時段上升0.1%，屬逾三年來的新高，亦是連續第五次錄得升幅。
【零售業】
莎莎國際(00178)1月25至1月31日新春初一至初七期間，香港及澳門未經審核之最新零售業務銷售較去年同期(2019年2月5至2月11日)急挫76.9%，而同店銷售亦下滑75.5%。集團縮減香港店舖網絡、減低員工成本及降低庫存，而全體執行董事亦將率先減薪75%，為期3個月，作為新一輪降低成本方案的第一步。
謝瑞麟珠寶(國際)2月中旬起暫時關閉10多間門巿，部分員工放無薪假，繼續營業的門巿員工放10日無薪假。
周大福(01929)今年首2個月中國內地同店銷售按年下跌49%，香港及澳門跌59%。兩大巿場同店銷量分別按年跌52%及61%，零售值則跌42%及60%。
六福集團2月11日回應東網查詢指，旗下全線香港六福珠寶分店縮短分行營業時間，並安排同事放年假、補鐘，及在本星期開始每周1天無薪假。
【餐飲業】
翠華控股(01314)公布已設立危機處理委員會，適時調整策略應對，全體董事局及高級管理層成員亦率先由2020年2月1日起減薪30%，為期3個月。
富臨集團旗下約20間餐館短暫休業，另2月內下調全體執行董事薪酬50%，並下調高級管理層薪酬20%，前線員工2月內需按既定程序，安排放3天無薪假期，受影響員工約2000名。
太興集團(06811)全體執行董事及高級管理層成員亦率先由2020年2月1日起，自願減薪20%，為期3個月。
大喜屋集團(06813)2月12日公布股份發售及其在聯交所主板上市的計劃不會進行。
【地產業】
地產代理美聯集團(01200)及美聯工商舖(00459)主席黃建業帶頭減月薪4成，所有執行董事亦減薪，由3月起實行，為期3個月，首席管理層則凍薪。預期今年2月全月，一手銷售僅350伙，按月大跌約7成，創約4年新低，同月二手成交料僅錄約2,200宗，亦按月跌約3成，創近15個月新低。
新鴻基地產(00016)將按個別行業或商戶情況減免2月份基本租金三至五成。
港鐵宣布支援其全線車站及13個商場中小型租戶，該些租戶可獲減免今年2月及3月的一半租金。
恒基地產(00012)旗下商場受影響的零售、飲食和教育租戶，可獲2月份基本租金減免20%至最高60%。
領展(00823)公布斥8,000萬元成立「中小商戶同舟計劃」，紓緩香港旗下商場租戶的營運壓力。同時，領展會因應個別租戶面對的經營狀況，延續2019 年下半年向租戶所提供的針對性支援。
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