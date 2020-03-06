新冠肺炎：港旅遊零售滅門災？7組斷崖式數字告訴你有多慘！

新冠肺炎疫情嚴重打擊香港旅遊、零售業，連帶運輸、餐飲、酒店等行業皆受嚴重打擊。到底經營有多慘，睇睇下列數字：

【出入境數】

1月訪港人次按年跌幅為52.7%，而根據入境事務處資料顯示，2月份跌幅急劇惡化至超過90%。

機場管理局數字顯示，香港國際機場1月份機場客運量為570萬人次，比去年同期下跌了12%；飛機起降量則為33,210架次，下跌了9%；貨運量亦下調了10%至35.9萬公噸。

截至2月中單日訪港客量只有3,000人次，比2003年沙士單日的10,000人次還要低。

【酒店業及旅遊業】

外媒引述酒店業工會主席徐考澧表示，隨着新冠肺炎疫情對酒店行業造成衝擊，香港至少17家酒店將要求員工無薪休假，當中包括瑰麗、四季、萬豪、朗廷、富豪、喜來登等。另外，洲際海景嘉福、Best Western、華美達和帝國四家酒店開始裁員。

掌管旅行社事務的旅遊業議會裁減10%員工，全體員工亦需要放無薪假。

有議員表示，今年農曆新年前後內地疫情迅速惡化，突然取消3,000團訪港內地旅行團，涉及12萬名旅客，嚴重打擊中小型旅行社。內地疫情嚴峻、本地又對從內地入境人士實施隔離14天的要求，加上多個海外地區對香港採取入境限制，令本地出境團大跌逾90%。

日本周四(6日)在Twitter宣布，暫停香港及澳門旅客免簽證，同時暫停中國及南韓旅客簽證，有關措施將於周五(7日)零時起實施。康泰旅行社表示，取消3月月6日至31日期間出發的所有日本旅行團，涉及約15團，約300名團友。東瀛遊宣布，取消3月9日至31日期間所有日本旅遊產品，合共約1,500人受影響。

海洋公園由1月26日起臨時關閉。行政級人員大幅減薪三分一，助理行政級人員每月放8天無薪假，以及其他員工（按薪酬級別）每月放4天或6天無薪假，3月起至另行通知。

【運輸業】

九巴及新巴城巴縮減班次。

香港民用航空事業職工總會指，有近8成員工被迫放無薪假，變相減薪至少2成，形容是航空業界嚴冬，比2003年沙士更嚴峻。在港升降的航班由每日約1,100班，大幅縮減至約200班。

【失業率】

去年11月至今年1月香港最新總就業人數減少1.46萬人，即只剩381.78萬人，按年跌幅飆升至1.8%，是2003年第三季以來的最大跌幅，最新失業率亦攀至3.4%，較上一統計時段上升0.1%，屬逾三年來的新高，亦是連續第五次錄得升幅。

【零售業】

謝瑞麟珠寶(國際)2月中旬起暫時關閉10多間門巿，部分員工放無薪假，繼續營業的門巿員工放10日無薪假。

六福集團2月11日回應東網查詢指，旗下全線香港六福珠寶分店縮短分行營業時間，並安排同事放年假、補鐘，及在本星期開始每周1天無薪假。

【餐飲業】

富臨集團旗下約20間餐館短暫休業，另2月內下調全體執行董事薪酬50%，並下調高級管理層薪酬20%，前線員工2月內需按既定程序，安排放3天無薪假期，受影響員工約2000名。

【地產業】

港鐵宣布支援其全線車站及13個商場中小型租戶，該些租戶可獲減免今年2月及3月的一半租金。

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