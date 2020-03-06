【專家樓評】黃詠欣：「還息不還本」未必人人啱

在疫情影響下，無論是零售、餐飲、酒店、旅遊等各行各業都大受打擊，近日已紛紛出現減薪甚至裁員的情況，相信未來失業率會上升。屆時供樓人士可能未能負擔每月供樓開支而出現斷供的情況，若物業變成銀主盤推出市場拍賣，也會形成連鎖效應，或會進一步衝擊樓市，故此計劃有助穩定市場，可以即時減輕供樓人士的財政壓力。

現時推出可起到防患未然的作用，不過筆者不建議所有人士都選用此計劃，除非真正面對短期財政困難的人士，例如：面對減薪、佣金收入驟降、失業或外面有高息債務等人士會比較適用。

有人認為，剛剛才開始供樓的人士因未償還的本金較多，所以選用「還息不還本」是較為不划算，的確原則上未償還的本金越大要繳付的利息就會越高，但由於這只是銀行因應疫情的特別安排，不是恒常計劃，而且申請截止日期暫時只是到今年6月30日，相信這段時間內對於申請人的未償還本金不會有太大變化。筆者認為只需因應自己有沒有實際財務紓緩需要，再作出申請與否。

最後，其實此計劃會順延了供款期，最終是會增加全期利息開支，故此有需要申請此計劃的人士應盡快在「還息不還本」期內，令財務狀況重上軌道方為治本上策。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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