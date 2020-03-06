【大師睇市】港股入市時機還看日圓走勢

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，港股近日上試26,600點至26,700點關後，又再回落至26,200點附近，並在26,000點水平「揈上揈落」；不過大家無須為此太擔心，觀乎大市日日現大成交，似乎仍有動力向上。

大師又認為，要留意美國聯儲局緊急宣布減息後，美匯跌散之際，日圓匯價急升，並升穿106水平。他指出，圓匯急升令利差交易(Carry Trade)出現拆倉潮，影響日股周五(6日)急跌，相比之下，港股跌幅已較日股少。

至於日圓重要關口，則是104水平，倘若升至這個位置，之後應要有回吐，股市震盪亦會告一段落，之後走勢要視乎美國新冠肺炎疫情變化及內地復工進度，建議大家耐心等候，待日圓下周初升勢轉角，便為入市時機。

－－－－－－