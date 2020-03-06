人民幣續回吐 分析料3月份恐貶值至7.07水平

儘管美匯指數偏軟，周五(6日)人民幣早段繼續回吐，在岸人民幣(CNY)最新報6.9558兌每美元，按日跌133點子，離岸人民幣(CNH)則報6.9581，每百港元兌89.2元人民幣。

招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽認為，雖然美國減息後，中美息差擴闊對人民幣有利，惟需待市場避險情緒回落後才開始起作用，意味漲勢未必會立即出現。

三菱日聯東亞研究主管Cliff Tan預計，受疫情衝擊，內地今年首季中國經濟將出現按年負增長，料3月份人民幣將貶值至7.07水平。維持對中國境內疫情將於4月底至5月初「見頂」預期，預計內地產能將於3月底恢復七至八成，並於4月完全恢復。

－－－－－－