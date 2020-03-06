【高盛推介】阿里巴巴回吐　資金趁機吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴近期在200港元附近水平見支持後，周四(5日)跑贏大市，收市升約2.5%。周五(6日)早段則回落逾1%。

近日資金傾向在股價逢低做好、逢高做淡。例如周三(4日)錄得約880萬元資金流入認購證。而牛證於周二(3日)及周三亦共錄得約490萬元資金流入。

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