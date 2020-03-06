【高盛推介】阿里巴巴回吐 資金趁機吸納
2020年03月06日 12:21
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴近期在200港元附近水平見支持後，周四(5日)跑贏大市，收市升約2.5%。周五(6日)早段則回落逾1%。
近日資金傾向在股價逢低做好、逢高做淡。例如周三(4日)錄得約880萬元資金流入認購證。而牛證於周二(3日)及周三亦共錄得約490萬元資金流入。
由於早前有不少資金流入認購證，已目前部分產品已累積高街貨。因此投資者如計劃部署認購證，現階段可留意低街貨的貼價證。當中高槓桿的選擇可留意屬行使價204至225元間產品中，槓桿最突出的阿里購證(21471)，行使價219.08元，2020年05月26日到期，實際槓桿10.4倍。
貼價的選擇則可留意年期約4個月的阿里購證(23145)，行使價204.08元，2020年6月24日到期，實際槓桿7.3倍，貼價、低街貨。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意阿里牛證(53378)，收回價194.18元，行使價192.18元，換股比率100，槓桿比率15.9倍，貼價、低街貨。
並可留意另一隻收回價稍遠一點的阿里牛證(53593)，收回價192.18元，行使價190.18元，換股比率100，槓桿比率13.5倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。
本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。