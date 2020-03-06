【瑞通推介】美團再考驗百元支持　輪證傳真

瑞通認股證牛熊證銷售部：新冠肺炎疫情於美國持續惡化，美股隔晚再度重挫，道指收報26,121點，收跌969點或3.5%。

恒指周四(5日)收報26,767點，升545點或2%，盤中高位升穿26,800點。周五(6日)早段一度回吐逾400點，跌穿26,400點，失10天線。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流出逾1.4億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾7,600萬元，反映投資者部署淡倉看跌。周四其牛證街貨重貨區為收回價25,900至25,999點，而熊證街貨重貨區為收回價27,300至27,399點。

美團點評創始人兼CEO王興表示，未來十年將加大科研投入，股份周四收復「紅底」，以近全日高位103.5元收市，升4.3%，收復10天和20天線。周五早段隨市回軟約3%，至101元水平，暫守百元關。周四有逾3,700萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾950萬元淨流入。

政治局常務會議中，國家主席習近平強調要加大公共衛生服務、應急物資保障領域投入，帶動醫藥股向上。石藥集團周四曾漲半成至19.06元，大成交升破10天、20天和50天線，收市維持3.2%的升幅，報18.72元。周五早段低開1.8%於18.38元後，跌幅逐步收窄兼倒升，一度逼近19元水平。周四有22萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有15萬元淨流入。

美國減息後，新鴻基地產連日做好，周四以全日高位113.7元收市，升幅2.6%，一舉重越10天和20天線，並重返2月尾公布中期業績前水平。新地旗下天水圍Wetland Seasons Park第二期已獲批預售樓花同意書，計劃本月底前推售。股份周五早段回落約2%，考驗111元。周四分別有54萬和17萬元淨流出其好倉和淡倉。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－－