【高盛推介】博騰訊反彈可吼高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(5日)發力上升，收市升約3.1%。周五(6日)早段則跟隨大市回落並重回400港元之下。

內地手機品牌夥騰訊，推出首款5G遊戲旗艦手機「黑鯊3」，並分為兩個版本，售價為3,499及4,699元人民幣。預料將於本月17日在內地上市。

周四資金在騰訊發力上升時轉向部署淡倉，當中熊證錄得約1,600萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，則見周四北水重新吸納騰訊，錄得約16.5億元資金淨買入。

並可留意收回價稍遠一點的騰訊牛59892，收回價378.18元，行使價375.68元，換股比率100，槓桿比率17倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

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