新冠肺炎：專家料香港首季經濟收縮5.4%　南韓巴面陪葬

彭博首席經濟學者Tom Orlik在電話會議上表示，中美今年初簽署首階段貿易協議，市場憧憬環球經濟有望改善，但新冠肺炎疫情卻為經濟前景蒙上陰影。他估計，若疫情持續在全球擴散，全球經濟增長將由3.1%降至1.2%。

他指出，中國作為全球大部分中間產品的生產國，內地2月生產未完全恢復，導致全球供應鏈受嚴重打擊。他預計，中國首季經濟增長恐由原先的4.5%跌至1.2%，為全年底位；若內地疫情於首季受控，經濟活動恢復正常，次季經濟則有望反彈，全年經濟增長則為5.2%。

他續指，香港、南韓及巴西是受疫情打擊最大的地區。香港經濟過於側重內地，尤其是旅遊業及零售業，他預計香港首季將錄得負增長5.4%。南韓依賴內地零件供應；巴西則主要出口原油及大豆給中國，疫情勢打擊兩國經濟，並錄得負增長介乎負1%至1.5%。

美國聯儲局因疫情緊急減息半厘，他相信，聯儲局及人民銀行會再減息，但疫情衝擊全球需求及供應鏈，減息對實體經濟幫助不大，更會造成不必要通脹。日本及意大利等國早前已進入負利率環境或過度放貸，現時幾乎已無空間減息。

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