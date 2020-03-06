新冠肺炎：中國首季經濟增長或歸零　貿易數據會有多恐怖？

外電報道，在春節假期延長和新冠肺炎疫情惡化的影響下，中國首兩個月的貿易可能大幅下滑，凸顯供應鏈所受到的影響，而這種影響仍在全球經濟中繼續蔓延。

據彭博調查預測，內地出口和進口在此期間均大幅下滑，其中出口降幅在20%左右。本周六(7日)將是中國政府首次合併發布1、2月份數據，目的是消除歷年來春節因素的影響，可今年的情況絕不同於往年。

在政府的防疫措施及民間的憂慮之下，內地工廠在春節後開工率偏低，消費者足不出戶。內地2月份官方採購經理指數(PMI)已跌至紀錄最低水平，若疫情打擊發達經濟體的需求急挫，可能還會帶來更大的打擊。

報道引述澳新銀行駐香港首席中國經濟學家楊宇霆說：「這就是我們擔心的第二輪影響，現在流行病學家比經濟學家更有能力預測中國經濟前景。」

此外，此情此景也會損害中國履行1月份與美國簽署的貿易協議承諾的能力。據中美首輪貿易協議，中國同意在協議首年將美國商品和服務進口額在2017年的水平上增加767億美元，在第二年增加1,233億美元，使進口額總計增加2,000億美元。

經濟學家繼續下調對中國經濟的預測，在一定程度上反映工業生產恢復進程緩慢。野村是最新一家調整預測的機構，將首季度增長預期下調至0%。

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