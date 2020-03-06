求存！委內瑞拉企業以石油換糧食

為了求生，可以去到幾盡？外媒報道，委內瑞拉惡性通脹嚴重、經濟衰退，由食品到醫療用品等物資皆入不敷出，加上美國持續對其實施經濟制裁，即使有石油礦產亦難以出口。而一家墨西哥企業趁勢與委內瑞拉簽訂合約，以玉米及水換取數百萬桶石油。

據了解，該墨西哥進口商Libre Abordo此前並無進行原油交易的經驗，但委內瑞拉國營石油公司(PDVSA)的出口計劃顯示，至今為止，Libre Abordo已將620萬桶委內瑞拉重原油在國際市場上轉售，3月還會再裝載兩批石油和燃料。

Libre Abordo稱，去年已簽署向委內瑞拉出口墨西哥玉米和水，以換取石油供應的合約，現在仍然生效。該公司曾就相關交易諮詢律師，確認沒有違反美國制裁，因為該些石油是用來換取糧食，並不涉及現金付款。

公司更認為，有關交易可被視為人道主義援助，而並非買賣合約，且合約沒有期限，雙方亦可交換其他新的項目。公司預期，將於未來幾個月內兩國互相交付石油和21萬噸白玉米、1,000輛水運貨車。

事實上，很多國家都呼籲美國對委內瑞拉實施制裁的同時，應避免加深該國的人道危機。而委內瑞拉在經濟崩圍及缺乏物資下，數百萬人已選擇離鄉別井，另尋出路。

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