新冠肺炎：亞開行料中國經濟損失1030億美元

亞洲開發銀行周五(6日)表示，新冠肺炎疫情對亞洲發展中的經濟體產生重大影響，包括當地需求大減、旅遊及商務旅遊減少、貿易與生產下滑及供應中斷等。

該行指出，整體經濟損失規模將取決於疫情的走向，但目前仍有高度的不確定性。綜合分析預期，全球經濟影響範圍介乎770億至3,470億美元，相等於全球本地生產總值(GDP)的0.1%至0.4%。若影響屬中度級別，對全球經濟影響則達1,560億美元，相等於全球GDP的0.2%。其中對中國影響達1,030億美元，相等於中國GDP的0.8%。其他亞洲發展中經濟體的損失亦估計約220億美元，佔相關地區GDP的0.2%。

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