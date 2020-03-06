新冠肺炎：亞開行料中國經濟損失1030億美元
2020年03月06日 13:50
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
亞洲開發銀行周五(6日)表示，新冠肺炎疫情對亞洲發展中的經濟體產生重大影響，包括當地需求大減、旅遊及商務旅遊減少、貿易與生產下滑及供應中斷等。
該行指出，整體經濟損失規模將取決於疫情的走向，但目前仍有高度的不確定性。綜合分析預期，全球經濟影響範圍介乎770億至3,470億美元，相等於全球本地生產總值(GDP)的0.1%至0.4%。若影響屬中度級別，對全球經濟影響則達1,560億美元，相等於全球GDP的0.2%。其中對中國影響達1,030億美元，相等於中國GDP的0.8%。其他亞洲發展中經濟體的損失亦估計約220億美元，佔相關地區GDP的0.2%。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。