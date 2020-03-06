二手成交：鯉景灣連錄劈價過百萬元成交

業主願意擴大減價幅度，吸引換樓客入市。其中西灣河鯉景灣連錄5宗三房單位成交。中原陳凱超表示，其中逸星閣中層B室，實用面積676方呎，套三房間隔，享全海景，叫價1,400萬港元，最終大幅減價120萬元，以1,280萬元易手，呎價18,935元；原業主於2012年以828萬元買入，持貨8年，帳面獲利452萬元，單位升值55%。

利嘉閣林敏表示，該盤另一個安明閣高層G室，實用面積約635方呎，套三房間隔，去年9月初開始放盤，原先叫價1,380萬元，經議價後，減價180萬元或13%，終以1,200萬元沽出，呎價約18,898元。原業主於1999年4月以約335萬元購入，持貨近21年，帳面獲利約865萬元，物業升值約2.6倍。

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