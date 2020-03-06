新冠肺炎：環球貿易戰再次升級　今次又關咩事？

各國對新冠肺炎疫情嚴陣以待之際，環球貿易戰似乎又再度升級！美國白宮貿易顧問納瓦羅在外媒訪問時，點名批評包括德國、俄羅斯及土耳其的一些國家，對醫療產品實施出口限制，令美國只能單獨地抗疫。

德國、俄羅斯及土耳其先後對保護裝備，包括口罩實施輸出海外限制，印度則限制出部分藥物和製藥原料，其他國家如法國雖未有實施出口限制，但正囤積保護裝備。

納瓦羅稱，繼H1N1甲型流感後，今次新冠肺炎爆發再次證明，特朗普政府把必須要的藥品生產和供應鏈搬返美國是十分重要的。美國迄今未有建議對醫療產品供應實行出口限制，但鼓勵企業加快在本土生產。

彼得森國際經濟研究所的學者Martin Chorzempa指出，或許每一個國家都為自己著想，但這會導致廉價和充足醫療產品供應，因複雜和環環緊扣的供應鏈受到破壞，出現嚴重和不可逆轉的影響。

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