【供樓喜訊】H按息跌穿封頂位　料美減息或令港息跌穿1厘

周五(6日)與樓按相關的1個月拆息進一步跌至1.18厘，創1年新低，令部分物業按揭實際息率隨之向下，減輕供款人負擔。中原按揭經紀董事總經理王美鳳指，目前市場用家的港元拆息(H)掛鈎按息定價，普遍介乎「H加1.24厘」至「H加1.3厘」之間，隨着拆息顯著回落，帶動實際按息跌至2.43至2.49厘水平，低於一般為2.5厘的封頂息率。

以每貸款額100萬元、還款期30年、實際按息2.43厘計，每月供款為3,915元，全期總利息則為40.93萬元，相較封頂息率2.5厘的每月供款減少36元或0.9%，全期利息則節省1.3萬元。

王美鳳認為，新冠肺炎疫情於多國擴散，環球經濟表現呈現更大變數，料各國將繼續以低息及寬鬆貨幣政策應對。美國年內或再減息達半厘，料可進一步推低港元拆息及「H」按實際按息，對樓市具支持作用，預料年內按息將介乎2.25至2.5厘的低水平。

另外，由於「H」按息已跌穿封頂位，目前銀行間的「H」按息差幅度最多達0.06厘，估計較為積極的銀行會調低「H」按息至約「H加1.24厘」水平，以平衡競爭力。觀乎「H」按慳息優勢較大，料使用比例將會上升，由目前80.2%升至逾9成水平。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明亦相信，於港元拆息及最優惠利率按揭計劃的優惠相若下，大部分客戶會偏向選擇「H」按，以博取拆息回落時節省利息開支的機會，預計若美國再次減息，港元拆息有機會回落至1厘以下水平。

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