【亂世投資】想買黃金避險　有咩途徑一文睇晒！

新冠肺炎已成為全球經濟「黑天鵝」，多地因疫情影響而要局部停工停市，全球供應鏈受到嚴重影響，殺投資者一個措手不及！若想增避險資產，不妨在組合內配置黃金。相關投資選擇眾多，除實物黃金外，亦可選擇紙黃金，黃金ETF(交易所買賣基金)、金礦股及黃金合約，究竟各項投資有何優點及風險呢？

傳統上，黃金與美元走勢每每呈逆向，美元強，金價就會轉弱，反之亦然。最近美國聯儲局突然減息半厘，市場預期3月及4月或會再度減息，美元轉弱，金價有發圍機會。

●最實際：實物黃金

投資黃金最保守的方法是買賣實物黃金，縱使金價不升值，亦可買來穿戴，不少人選擇買入金手鐲、金鏈等，但當中涉及手工費、鑑定及保安等問題。而選擇金條，可免卻不必要的開支。為免保存時會刮花金條或管理不當，可存放在銀行的保險箱，但要留意每間銀行的保險箱收費。

坊間有許多銀行提供不同類型產品，如恒生銀行提供僅一克重的千足金條，僅需400餘元入場，另提供一安士的恒生千足金條、10及20克的財神金牌等，投資額售價視乎金件重量，由4千多元至1.3萬元不等，實際金額可瀏覽各大銀行網站查閱產品種類及手續費。

●最穩健：紙黃金

紙黃金亦稱黃金簿仔，投資者開設帳戶時會獲得一本黃金存摺。客戶在帳戶進行買賣即可，過程不會有任何實物交收，帳戶資產隨金價變動，當中沒有槓桿原理，投資風險較低。

與買賣實物黃金相比，投資紙黃金就不需要擔心存放問題，可謂穩健之選。而且部分銀行提供低至0.1両金的買賣交易，入場費低以千元計，但不會給予存息，而戶口持有人亦沒有實金擁有權。

●最貼市：黃金ETF

●最難測：金礦股

不過，投資者需要留意，買入金礦股如同買賣其他股票一樣，均要面對大市急升急跌的風險，除了受大市氣氛影響，一些公司政策、或公司業務出現營運困難，都會影響股價表現。

●最進取：黃金合約

黃金合約可大致分為紐約期金以及倫敦現貨金(俗稱倫敦金)合約選擇。提起倫敦金，小市民每每會想起騙案，但只要光顧正當的金融機構及中介人，理論上不會因買賣倫敦金而受騙。

不論期貨還是現貨，亦可買升及買跌，當中亦涉及槓桿，舉例投資者可以1萬元按金，買入10萬元貨值的合約，所以金價升跌對投資回報影響更大。

而黃金合約買賣時段接近24小時。而黃金期貨買賣與一般期貨相近，在合約上的期限買賣，買家可以將合約轉售予其他投資者，並從中獲利。所以一張期貨在到期前可以買賣很多次，而每張期貨的合約月份不一，由即月至24個月的買賣年期都有。

●金價年內上望1800美元

高盛早前發表的研究報告指出，新冠肺炎疫情蔓延，加上實際利率低企及美國總統大選的關注度愈來愈高，繼續刺激避險需求，故將黃金價格12個月的預測上調200美元，至每安士1,800美元。假設疫情效應如擴散至第2季，該行料金價在3個月內可突破每安士1,800美元。

全球出現愈來愈多的新冠肺炎感染個案，令經濟活動受到威脅，刺激金價目前處於7年高位附近，高盛分析師Mikhail Sprogis認為，由於黃金是終極避險資產，因此表現超越日圓和瑞士法郎等傳統避險貨幣，成為「最後的避風港」。

目前，高盛預測金價3個月內攀升至每安士1,700美元，6個月內漲至1,750美元。該行此前預測黃金3及6個月的價格都是1,600美元。此外，該行亦提高對白銀價格預測。

結合聯儲局提前降低聯邦基金利率半厘，該行上調對短期金價預測至每安士1,680美元。如果全球經濟增速放緩，聯儲局利率繼續寬鬆，今年底金價預測目標每安士1,610美元也面臨上調的可能性。

現貨金最新報每安士1,677美元，升10.97美元或0.66%。

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