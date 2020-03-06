新地高埔村住宅項目 申請單位數目增至561伙
2020年03月06日 14:51
東網電視更多新聞短片
新鴻基地產(00016)元朗錦田下高埔村住宅項目，於去年11月獲批建4幢分層住宅，提供411伙。發展商向城市規劃委員會提交新規劃申請，修訂發展布局，單位數目增約36.5%至561伙。
相關文件顯示，新擬議發展方案，地盤面積約174,165方呎，申請人要求將地積比率，由1.2倍放寬20%至1.44倍，擬建3幢16層高分層住宅，相比獲批方案減少1幢，層數則較大綱圖許可最高13層多出約23%，最新計劃提供單位量，亦較獲許可的411伙，增加150伙，總樓面約263,335方呎，平均每伙面積減少逾11%至452方呎。
申請人認為，新提交方案減建1幢住宅樓宇，加闊建築物間距，可提升通風及視覺上的通透性。計劃亦配合政府在2014年提出在合適地點提高兩成地積比率的政策，而單位量的增加，有助提供更多房屋供應。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。