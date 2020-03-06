【大行報告】中金看好小米手機及AIoT業務增長空間

智能手機業務方面，小米國內市場份額由2017年第4季的13.9%跌至去年第4季的9.3%，該行相信是拖累公司股價的主要原因。展望未來，小米有望獲取華為在歐洲的市場份額，國內線下市場份額亦有望增長。該行預計，今年智能手機業務收入將按年增加23%，主要考慮銷量增長，以及小米10等高端旗艦機型，有望推動銷售價格和市場份額提升。

AIoT業務方面，海外電視業務及AIoT家電有仍有較大增長空間，主要由於去年海外電視市場份額不到3%，增長潛力大。該行預計今明兩年IoT收入將分別按年增長33%和24%。

互聯網服務方面，新業務增長有望抵銷廣告業務疲軟的負面影響。該行預計，今明兩年電視廣告、小米有品、小米金融等新業務將維持強勁增長，同時智能手機廣告業務有望止跌。

該行下調今年非通用準則每股盈利預測一成至0.49元，以反映疫情影響。該行維持公司「跑贏行業」評級，目標價13.5元，相當於明年市盈率的21倍，亦較目前股價具備6%上升空間。

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