【專家點評】管泓姿：運用正反向ETF捕捉美股大波動

華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，美股繼續上演「瘋狂過山車」的情節，連續兩周經歷急升急跌。

下次聯邦公開市場委員會會議定於3月17至18日舉行。有分析認為，聯儲局或會進一步減息。建議投資者可以運用美股反向ETF放大跌市回報，或利用正向2倍美股ETF趁低買入捕捉撈底時機。

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