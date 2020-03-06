【專家點評】管泓姿：運用正反向ETF捕捉美股大波動
2020年03月06日 15:02
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華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，美股繼續上演「瘋狂過山車」的情節，連續兩周經歷急升急跌。
市場上愈來愈多投資者運用美股反向ETF從跌市中獲利，華夏納指2倍反向ETF(07522)，昨日錄得約2,600萬港元新資金流入。美股風高浪急，有不少投資者看準每次回調趁低買入正向2倍ETF搏反彈。華夏納指2倍正向ETF(07261)，昨天亦錄得約1,350萬元成交。年初至今，華夏納指正反向2倍產品已錄得逾億元新資金流入。
下次聯邦公開市場委員會會議定於3月17至18日舉行。有分析認為，聯儲局或會進一步減息。建議投資者可以運用美股反向ETF放大跌市回報，或利用正向2倍美股ETF趁低買入捕捉撈底時機。
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