發改委：內地逾六成物流企業復工　惟未達總產能一半

國家發改委副秘書長高杲周五表示，截止今年2月底，內地物流企業復工比例已超過六成，道路貨運市場持續回暖。雖然物流企業陸續復工，但確實存在不同程度未能達到設計產能的現象，部分企業實際運轉率還不到總產能的一半。

他又提及復工緩慢原因，包括不少地方要求外地員工返回工作崗位前需要隔離觀察，導致短期內客觀上造成員工不足；其他行業也處於復工、復產過程中，整個物流市場需求也在恢復之中。

他續稱，整體交通運輸行業受疫情影響較大，客貨運輸量顯著下降。據統計，2月內地鐵路、公路、水路及民航的客運量下降79.9%，貨運量亦下降26.5% ，出租汽車接單量與運輸量更下降85%。

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