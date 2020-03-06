成功預言美股去年升市策略師：今次標指恐墮熊市

外國傳媒報道，德意志銀行表示，美國股市與病毒有關的跌勢可能剛剛進行到一半，並有機會導致股市進入熊市。

據這家德國銀行包括Binky Chadha在內的策略師指出，他們的基本情況預期是美國股市從上次高峰值下跌15至20%，在第二季某個時候觸底。這將延長標指當前的跌勢，該指數相對於2月中旬的高位已累跌逾10%。

根據定義，一旦股市累挫20%，就可以被界定為進入熊市。

他們周四(5日)說：「僅僅兩周時間，就宣布這跌市已完是為時過早，在我們看來，股市尚未消化因預期經濟活動放緩而導致宏觀經濟和盈利增長出現任何下降。」

回看Chadha成功預言2019年美股飆升，為標指設定了3,250點目標，結果年底收於3,231點，可謂十分準確。

在德銀最壞情景下，若疫情爆發導致經濟衰退，該行預計標指要由高峰累跌約30%。不過，就算大跌，也預計對經濟增長的衝擊將是短暫，標指年底會恢復上升至3,250點。

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