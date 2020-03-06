OCEAN MARINI開價：首批折實平均呎價14688元

新冠肺炎疫情在香港爆發以來，首個開價的大型全新樓盤正式登場。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI，首張價單推出101伙，全屬兩房戶，472至616方呎，最高折扣22.1%，折實平均呎價14,688元，折實售價654.6至951.1萬元，呎價13,249至15,710元。

該公司主席梁志堅稱，是次開價算震撼，現時雖然仍有少少寒冬，但樓盤推出相信具吸引力。

資料顯示，項目對上一期GRAND MARINI於去年9月公布第1號價單共101伙，實用面積374至785方呎，折實平均呎價15,075元，折實售價介乎624萬至1,370.7萬元，呎價由13,434至18,059元。

項目首期MARINI於同年8月公布首張價單推出130伙，折實平均呎價14,997元，售價由519.9萬至1,206.1萬元。

梁志堅指出，是次售價比項目首兩期調低約2至3%，主要視乎市況作出調整，反應好會加推其他單位應市，料不會大幅加價，希望盡快售罄。項目周六起正式開放示範單位，之後視乎情況展開收票。因應疫情，是次亦管制人流，每30分鐘只限80人參觀，希望減低風險。

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