二手樓價指數按周跌1.78%　創4年最大跌幅

二手樓價持續下跌。中原城市領先指數CCL最新報174.94點，按周跌1.78%，跌幅為2016年3月以來最大(即207周)，連跌3周共2.18%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報177.44點，按周跌1.26%，跌幅26周最大，連跌3周共1.73%。CCL(中小型單位)報175.47點，按周跌1.45%，跌幅60周最大，連跌2周共1.90%。三大整體指數同樣重返2019年3月時水平，齊創50周新低。

CCL(大型單位)報172.24點，指數重返2019年2月時水平，創54周新低，按周跌3.45%，跌幅200周(即2016年5月)以來最大，連跌4周共3.83%。

四區方面，本周港九市區跌幅顯著。港島CCL_Mass報179.11點，創50周新低，按周跌2.40%，跌幅24周最大，連跌2周共2.79%。九龍CCL_Mass報174.58點，創5周新低，按周跌1.31%，跌幅26周最大。新界東CCL_Mass報185.70點，創51周新低，按周跌0.29%，連跌3周共1.24%。新界西CCL_Mass報163.11點，創7周新低，按周跌0.56%，連跌2周共1.84%。

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