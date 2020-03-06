新股專輯：弘陽地產擬分拆物管業務赴港上市
2020年03月06日 16:11
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再有內房中國內地房地產擬分拆物業管理業務上市！內媒報道，弘陽地產(01996)擬分拆旗下物管公司弘生活赴港上市，近期正與投行磋商。
據官網顯示，弘生活累計管理物業面積1,000萬平方米，服務13萬長三角業主，預計2020年物業管理總面積將突破1.2億平方米。
事實上，弘陽地產2018年7月12日在港首掛，周五(6日)收市報2.43元，跌0.41%，較招股價2.28元則累升6.57%。
值得留意的是，弘陽地產上市時引入實力建業(00519)為其中一名基礎投資者，並認購3億元等值股份，惟實力建業先後共4次出售其股份，股權由最初持有4.11%已降至1%。最近一次於周三(4日)向獨立第三方Fortune Elite出售3,000萬股，每股作價2.3元，所得總額6,900萬元，估計出售虧損約1,110萬元。
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