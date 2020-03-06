【fb直播】港股Chok唔停？
2020年03月06日 16:15
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隔晚美股又再跌過，當中道指最多跌逾1,000點，港股周五(6日)跟跌，跌超過600點，近日環球股市大玩過山車，港股亦日上日落，炒恒指上落有冇著數？抑或停賽揸現金？
利率期貨顯示，美國聯儲局本月議息會議再減多半厘息的機會近乎100%，銀行股顯著捱沽，滙豐控股(00005)及恒生銀行(00011)跌2%，前者自上月公布業績後，股價至今已跌至50元邊，現價吸納博高息係咪精明？
另外，港鐵(00066)去年純利少賺25.5%至119.32億元，績後股價跌至1個月新低，在現時市況下，投資者值唔值得買入博長線？
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