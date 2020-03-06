【市後重點睇】油價受壓　道期挫逾百點

美匯指數曾跌至96.44，港匯報7.7719，離岸人民幣(CNH)徘徊於6.9445，美元兌日圓處105.87，歐元見1.1243，英鎊企1.2969。金價一度飆至每安士1,681美元水平。油價下跌，布油曾失守49美元，紐油險守45美元。道指期貨挫逾150點。

-偉易達料首季內地產能損失約三分一，股價收挫4%。

-新股專輯：興業物聯定價1.99元，超購1,413倍，暗盤早段僅升11%。

●新冠肺炎：

-航空界苦不堪言！澳航及日航再削減航班。

-星巴克料第二財季內地業務同店銷售按年挫50%。

●【港股格局】

●【專家點評】

●【專家樓評】

●【人民幣去向】

-人民幣兌每美元中間價上調至6.9337，兌每百港元報89.32。

●【地產情報】

-新盤將軍澳日出康城OCEAN MARINI開價，折實平均呎價14,688元。

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