【市後重點睇】油價受壓 道期挫逾百點
2020年03月06日 16:23
東網電視更多新聞短片
(Getty Images圖片)
美匯指數曾跌至96.44，港匯報7.7719，離岸人民幣(CNH)徘徊於6.9445，美元兌日圓處105.87，歐元見1.1243，英鎊企1.2969。金價一度飆至每安士1,681美元水平。油價下跌，布油曾失守49美元，紐油險守45美元。道指期貨挫逾150點。
●恒生指數收挫621點或2.3%，報26,146點。騰訊跌2.5%，險守395港元，黃金股跟隨金價逆市做好。主板成交逾1,194.6億元。https://bit.ly/2VMUntC
-偉易達料首季內地產能損失約三分一，股價收挫4%。
-新股專輯：興業物聯定價1.99元，超購1,413倍，暗盤早段僅升11%。
●滬綜指收跌1.2%，全周飆逾5%。https://bit.ly/38ueuiK
●日韓澳股齊挫逾2%，口罩商股價抽高。https://bit.ly/3asGZ1G
-日圓升上半年高位，每百日圓兌港元升至7.34。https://bit.ly/2wBBsap
-日圓呈強：日本汽車代理指市況太差不敢加價。https://bit.ly/32S7H1m
●新冠肺炎：
-全球每季貿易大減2.5萬億元！傷過中美貿易戰。https://bit.ly/32S6Opy
-標普：亞太區今年經濟增長嘯後最弱，疫情導致1.6萬億損失。https://bit.ly/2Tpvd2C
-專家料香港首季經濟收縮5.4%，南韓巴西陪葬。https://bit.ly/39xlVHq
-中國首季經濟增長或歸零，貿易數據會有多恐怖？https://bit.ly/3cxqumV
-環球貿易戰再次升級，今次又關咩事？https://bit.ly/32SarvG
-亞開行料中國經濟損失1030億美元。https://bit.ly/2IsbokI
-美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭指，疫情發展將成再次減息關鍵因素。https://bit.ly/38rjbdn
-花旗指全球經濟難以V形復甦。https://bit.ly/39vta2z
-成功預言美股去年升市策略師：今次標指恐墮熊市。https://bit.ly/38yFBJS
-就快「負利率」？美10年債息剛創0.808厘歷史新低。https://bit.ly/3cKS946
-航空界苦不堪言！澳航及日航再削減航班。
-港旅遊零售滅門災？7組斷崖式數字告訴你有多慘！https://bit.ly/39uhwoy
-星巴克料第二財季內地業務同店銷售按年挫50%。
-【雪上加霜】疫情衝擊樓市，3千經紀恐飯碗不保。https://bit.ly/2VND0Jd
●【大師睇市】港股入市時機還看日圓走勢。https://bit.ly/2vLxhsy
●【港股格局】
-姚浩然料兩萬六關有支持，港鐵唔值博！https://bit.ly/2wC7F1i
-蘇沛豐指26000點有支持。https://bit.ly/2Tuz8vc
●【專家點評】
-古勝：跟炒騰訊，點解要小心？https://bit.ly/32Trmhm
-陳蓓敏：領展估值吸引，目標價82元。https://bit.ly/2wC7wuM
-管泓姿：運用正反向ETF捕捉美股大波動。https://bit.ly/32ViXdb
●【即市分析】中銀香港夠晒值博。https://bit.ly/39szvMn
●【股匯攻略】日圓日股走勢各異。https://bit.ly/38y6Rbr
●【外匯點評】陳健豪：美匯指數跌至支持位。https://bit.ly/3cD5Kdq
●【專家樓評】
-李志成：樓價指數將持續調整？https://bit.ly/2VO5ylK
-汪敦敬：三大理由，港樓市可迅速復原。https://bit.ly/2vAmamu
-陳坤興：新盤市場即將回暖。https://bit.ly/2PPubL0
-劉嘉輝：美減息利樓市，料釋放購買力。https://bit.ly/3czxpvP
-黃詠欣：「還息不還本」未必人人啱。https://bit.ly/2TrOikN
●國泰關閉溫哥華機艙服務員外站，股價急挫逾3%。https://bit.ly/2TrhjNf
●【大行報告】花旗降目標價，港鐵跌1%。https://bit.ly/3cwxyAt
●【海嘯級危機】環球放水保經濟，港樓市撤辣刻不容緩。https://bit.ly/2wuwMU2
●【深度解構】央行息率減無可減，要救經濟仲有乜計？https://bit.ly/2VOaE1p
●銀行巨額資金苦無出路，恐加速美債息邁向零水平。https://bit.ly/32WXkZX
●求存！委內瑞拉企業以石油換糧食。https://bit.ly/2IomxDl
●【股民熱話】港股將現寒冬前的瘋狂？https://bit.ly/2uY9V2B
●【人民幣去向】
-人民幣續回吐，分析料3月份恐貶值至7.07水平。https://bit.ly/2IlJxmo
-人民幣兌每美元中間價上調至6.9337，兌每百港元報89.32。
●【供樓喜訊】H按息跌穿封頂位 料美減息或令港息跌穿1厘。https://bit.ly/2VLFyYh
●【地產情報】
-二手樓價指數按周跌1.78%，創四年最大跌幅。https://bit.ly/38yF8r6
-新盤將軍澳日出康城OCEAN MARINI開價，折實平均呎價14,688元。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。