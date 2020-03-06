日本快衰退？領先指數發出金融危機以來最糟糕信號

外國傳媒報道，一項衡量日本經濟前景的關鍵指標，已跌至全球金融危機以來最低水平，成為新冠病毒正在推動日本經濟陷入衰退的早期官方信號！

當地內閣府周五(6日)表示，日本1月份領先指數降至90.3，為2009年11月以來最低。

該指數綜合了新職位發布數目、股市走勢，以及消費者信心等一系列指標，通常會表明實體經濟幾個月後的發展方向，政府會利用它來預測衰退。

新冠疫情之初是供應鏈和出口遇到了問題，但現在已波及家庭，人們不再外出購物和用餐。在近期消費稅上調本就降低了人們的購物意願後，疫情對消費者構成了第二重打擊。

在日本經濟去年第4季創5年以來最大萎縮幅度後，愈來愈多的私營部門經濟學家預計，日本經濟首季將陷入衰退。

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