疫情擔憂緩解！中國旅行需求正回升 經濟有望見底
2020年03月06日 17:00
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(中新社圖片)
外國傳媒報道，網上旅行社同程藝龍表示，隨着全國各地的人們逐步復工，中國的國內航班和酒店預訂，已從冠狀病毒引發的低迷中復甦。
該公司在聲明中稱，截至3月1日當周，酒店預訂量較此前一周激增40%，國內航班的每日最高預訂量較2月觸及的最低水平猛增了2.3倍。該公司稱，2月最後一周，6月出發的國內航班數量按月增長了2.5倍，表明消費者信心有所改善。
一些中國航空公司受疫情影響大幅削減運力後，現在為恢復客座率推出了「白菜價」機票。OAG Aviation Worldwide表示，中國航空公司本周在定期航班中將增加近300萬個座位，主要是國內航線。
同程藝龍引述旗下住哲的數據表示，到3月底，全國主要城市的整體酒店營運率預計將達到90%。對於航空公司而言，主要客源是四川、重慶、陝西和河南，延長的春節假期過後人們從這些地區返回沿海地區的工作地點。
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