【中環剝花生】環球股市照冧　放水「落錯藥」？

新冠肺炎疫情擴散，環球掀起減息潮。澳洲、美國、加拿大央行齊齊發功，當中最觸目的莫過於美國聯儲局周二(3日)突然公布減息半厘，不過環球股市依然反覆向下，當局係咪未能夠對症下藥？新一輪大冧市恐無可避免？債市、匯市、黃金及油價又會點走？

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