【全球救市】債市炒美日澳推QE　歐下周減息

外國傳媒報道，全球主權債券正決絕地顯示它們的吸引力，成為被另一場全球危機驚嚇的投資者「最後避難所」，惟這次是由冠狀病毒的嚴重影響而引發。

各地政府債務在周五(6日)進一步攀登歷史性里程碑，其中，美國30年期孳息率首次跌破1.5厘，中國10年期孳息率創2002年以來最低，澳洲10年期債息已損失了幾周前水平的一半，因市場預期將推出量化寬鬆(QE)。

標普全球評級首席亞太經濟學家Shaun Roache指出，「零債息」目前對已發展國家的任何債券市場均已不再是障礙，這是一個瘋狂的市場，投資者正在重新定義風險分布的概念。

Roache表示，交易員現在消化聯儲局重返量化寬鬆，日本央行擴大資產購買的預期。貨幣市場反映歐洲央行有約90%可能性，下周把存款機制利率降低0.1厘。

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