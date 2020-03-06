新股專輯：微醫傳赴港上市 擬籌10億美元
2020年03月06日 17:46
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據外媒報道，騰訊(00700)有份投資的中國內地互聯網醫療初創企業微醫，決定赴港上市，目前下半年首掛，並計劃集資約10億美元(約78億港元)。
報道引述消息指，微醫將在邀請投行進行推介會，以進行上市計劃，並期望在上市時爭取到100億美元的估值。
報道又指，是次上市計劃或不包括雲端業務。另外，該公司已邀請香港及中國的投行舉行視像會議。
事實上，該公司早於2017年底時已傳出有意來港上市的消息，惟一直只聞樓梯響。於今年2月底，有報道指，微醫已聘請前友邦(01299)區域首席執行官蔡強，將於數周內加盟公司，並出任公司的首席財務官(CFO)，負責公司來港上市事宜及上市前的融資工作。
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