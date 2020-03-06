新地60個商場及寫字樓推全新措施強化防疫
2020年03月06日 17:49
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新鴻基地產(00016)旗下近60個商場及寫字樓物業推出了8項全新措施，包括增聘300位關懷大使，進一步強化防疫，加強公眾衛生及提升訪客體驗，冀望在新型冠狀病毒疫情下，為顧客、租戶，以及員工提供一個安全及舒適的消費及工作空間。
新鴻基地產執行董事郭基泓表示，新地商場一直維持極高的衞生水平，但理解在新型冠狀病毒疫情的影響下，很多市民對上街購物甚至出門都有一定的顧慮，所以特別加強旗下商場及寫字樓衛生清潔，並實施連串措施，盡力阻止病毒傳播，讓大家可以繼續安心購物或工作。
他補充，新地同時增聘了300位關懷大使，在疫情期間於商場及寫字樓，為訪客提供額外防疫服務，期望在協助抗疫之餘，亦能為保障社會就業略盡綿力。
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