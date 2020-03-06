【冧市持續】美10年債息失守0.7厘！道指期貨挫逾500

憂慮新冠肺炎疫情在美國大爆發，美股道指繼續「千千聲」上落，周四(5日)一度再冧最多1,147點，幾乎完全抹走周三(4日)收市的1,173點漲幅。美股「勁Chok」嚇窒投資者，資金瘋狂湧入債市避險，美國十年期債息再創新低，三十年期長債孳息更首次跌穿1.5厘。有華爾街策略員警告美股可能陷熊市。

市場揣測美國聯儲局進一步劈息救市，加上投資者進入危機模式，資金蜂擁衝入視為最安全的國債市場。美國10年期債息周二(3日)跌穿1厘後不斷向下，周五低見0.6932厘，再冧逾21.88點子；30年期息急插26.64點子，低見1.2742厘。其他地區國債孳息率也一瀉如注，當中，澳洲十年期債息短短一周跌近半，而同年期中國債息跌至2002年以來新低。

債息暴冧觸發市場對經濟衰退的恐慌，美國道指期貨現跌520點；港股夜期報25,810點，跌200點，低水337點。歐股跌幅擴大，德國DAX指數跌3%，法國CAC指數跌3.31%，歐洲斯托克50指數跌3.11%，英國富時100指數跌2.46%。

紐約期金漲逾1%至每安士1,684.8美元；現貨金15分鐘內拉升約8美元至1,684.08美元，漲幅近1%。布蘭特期油日內跌幅逾2.5%，現報每桶48.76美元；紐約期油日內跌幅2.33%，現報每桶44.9美元。

評級機構標指的首席亞太經濟師Shaun Roach指出，零債息對發達國家來說已不是再障礙，形容這是瘋狂的市場，投資者正重新定義風險的分布。

美股後市去向方面，「貼中」去年美股大升市的德意志銀行策略員Binky Chadha認為，現時疫情對美股的衝擊只去到一半，仍未反映經濟預期放緩對宏觀形勢和盈利增長的影響，其基本預測是美股從高位回落15至20%，約在第2季某段時候見底。

標指去年底升至3,231點，十分接近Chadha的3,250點目標，今年的目標同樣是3,250點，但他警告在最差情況下，疫症觸發經濟衰退，標指將自高位回落30%，惟相信打擊短暫。

花旗策略員承認未能掌握全面形勢，認為在受疫情影響的企業盈利出爐前，採取任何行動都是不智。

不過，原本呼籲客戶降低風險的摩根大通轉軚，建議投資者趁低吸納，增加股票的比重，理由是相信政府和央行採取措拖紓緩疫情對經齊的衝擊。

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