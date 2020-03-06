【供應鏈斷裂】全球鋼鐵重要原料97%來自中國　成本大增

外國傳媒報道，全球鋼鐵製造商業務正受疫情影響，主因是煉鋼用錳礦加工產品有97%由中國供應。

英國鋼鐵生產商Original Steel Services聯合創辦人Peter Davies指出，在煉鋼過程中使用的許多添加劑是來自中國。歐洲鋼鐵協會近期亦稱，有迹象表明，疫情正影響原材料如錳和耐火材料的供應。另有北美和歐洲的鋼鐵製造商透露，其供應鏈正受疫情挑戰。

大宗商品定價公司CRU Price分析師Clare Hanna稱，在中國農曆新年假期後，當地錳金屬生產恢復緩慢，出口物流也遭遇問題。

鋼鐵製造商除了遭遇供應短缺，也正面臨原料價格上漲問題，除了錳金屬價格上升，AlloyConsult管理顧問Kevin Fowkes透露，自1月中旬以來，煉鋼用矽鐵的價格已上漲約15%。

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