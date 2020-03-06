【供應鏈斷裂】原料近用盡　柬埔寨16萬製衣勞工面臨停工

外國傳媒報道，柬埔寨成衣業已受到疫情影響，2月底有10間成衣工廠暫停營業，該國勞工部發言人Heng Sour更在2月27日透露，約達200家成衣工廠和企業，在3月將用盡中國供應的原料，在最壞狀況下，恐有16萬勞工暫時無法上班。

報道指出，柬埔寨成衣業的全職勞工約達100萬人，柬埔寨服裝製造商協會秘書長Ken Loo透露，柬埔寨有超過60%的紡織品從中國採購，且短時間內很難採用印度等地的替代供應。

雖然目前中國疫情可能已見頂，但當地的交通管制普遍仍未取消、物流速度仍然緩慢。此外，快時尚品牌如Zara和H＆M，都將生產外包給柬埔寨的製造商，若柬埔寨出現產品供應延遲，Zara和H＆M恐錯過銷售季節性商品的機會，並導致利潤受損。

－－－－－－