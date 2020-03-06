二手市兩星期連蝕16單！天巒洋房6年半帳輸逾450萬

二手市場單日再錄兩宗蝕讓，蝕讓金額「破紀錄」。美聯雷惠德表示，上水天巒日內瓦大道東單號屋，實用面積約2,792方呎，連2,857方呎大花園。原先叫價約4,800萬港元放售，雙方經一輪議價後，獲外區用家以4,348萬元購入，呎價約15,573元。原業主於2013年10月以約4,800萬元購入上址，持貨約6年半，帳面虧蝕約452萬元，期內單位貶值約9.4%。

市場消息透露，大坑上林2座極高層單位，市傳剛以3,400萬元沽，以實用面積1,170方呎計，呎價約2.9萬元。成交價比約8年前購入價，帳面低約273萬元。

事實上，連同上述兩宗蝕讓成交，過去兩星期間，二手市場連錄至少16宗損手買賣個案。而早前元朗加州花園洋房，帳面蝕最多約160萬元，周五兩宗成交蝕讓金額進一步擴大。

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