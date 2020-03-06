新冠肺炎：日圓兌每美元升穿105 兌港元高見7.4
2020年03月06日 18:40
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在新冠肺炎疫情影響下，全球避險情緒升溫，環球股市包括日股暴瀉，作為避險貨幣的日圓搶高，一舉升破106以至105關口，最新升上104.99兌每美元，高見104.99，為去年8月底以來逾半年高位。每百日圓兌港元高見7.4。
為了抑制疫情，日本近日實施入境隔離政策，但同時亦令市場憂慮，日本經濟會因新措施而雪上加霜。日本法務大臣森雅子周四在Twitter宣布，暫停香港及澳門旅客免簽證，同時暫停中國及南韓旅客簽證；有關措施已實施。日本政府亦宣布，由下周一(9日)至本月底，所有經中港澳地區及南韓抵達日本的人士，須在政府指定設施隔離14天後才可入境，期間不得乘搭國內公共交通工具。
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