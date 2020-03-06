新盤UPDATES：大型全新項目連環登場

疫市下新一輪開盤熱潮正式揭開序幕，周內連環有大型全新項目公布開價及啟動首輪銷售，勢必帶動整體交投氣氛回升。

●OCEAN MARINI開價：首批折實平均呎價14688元

會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城OCEAN MARINI，首張價單推出101伙，全屬兩房戶，472至616方呎，最高折扣22.1%，折實平均呎價14,688元，折實售價654.6至951.1萬元，呎價13,249至15,710元。

該公司主席梁志堅稱，是次開價算震撼，現時雖然仍有少少寒冬，但樓盤推出相信具吸引力。

資料顯示，項目對上一期GRAND MARINI於去年9月公布第1號價單共101伙，實用面積374至785方呎，折實平均呎價15,075元，折實售價介乎624萬至1,370.7萬元，呎價由13,434至18,059元。

項目首期MARINI於同年8月公布首張價單推出130伙，折實平均呎價14,997元，售價由519.9萬至1,206.1萬元。

梁志堅指出，是次售價比項目首兩期調低約2至3%，主要視乎市況作出調整，反應好會加推其他單位應市，料不會大幅加價，希望盡快售罄。項目周六起正式開放示範單位，之後視乎情況展開收票。因應疫情，是次亦管制人流，每30分鐘只限80人參觀，希望減低風險。

●OCEAN MARINI開價：陳永傑指兩房戶承接力不成問題

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，農曆新年後樓市交投大挫，但美國減息後市場交投回升，市場維持價跌量升情況。是次將軍澳OCEAN MARINI開價，與去年8月項目首期首批售價相若，料具競爭力，兩房戶承接力不成問題。

他估計，未來發展商開價仍要「打折扣」，料低市價5至10%才會具吸引力，首季樓價料跌5至8%，豪宅更料跌10至15%，但第二季樓價有機會回升。

●OCEAN MARINI開價：布少明料首批銷情會理想

新冠肺炎疫情在香港爆發以來，首個開價的大型全新樓盤OCEAN MARINI正式登場。美聯住宅部行政總裁布少明指出，項目開價屬於克制，同區系內樓盤近期呎價亦1.6萬多元，是次低約10%，料首批銷情會理想，可望沽清。本月底新盤成交量料大幅上升，全月可錄逾千宗。

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