Happy Friday不再！美股勢創「周五跌市」最長紀錄
2020年03月06日 19:27
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外國傳媒報道，美國華爾街一向有「Thank Goodness It's Friday！」的名言，即「感謝神，星期五嚟喇！」不過，踏入2020年，這句話已很難說出口，因為美股若本周五(6日)又跌，將創下14年以來，「逢周五就跌」的最長連跌紀錄。
數據顯示，道指若周五收跌，將寫下連跌7個周五的紀錄，打破2006年那次連跌8個周五的最長紀錄。
以下是今年以來的統計：
●1月3日跌0.81%
●1月10日跌0.46%
●1月17日漲0.17%
●1月24日跌0.58%
●1月31日跌2.09%
●2月7日跌0.94%
●2月14日跌0.09%
●2月21日跌0.78%
●2月28日跌1.39%
●3月6日？似跌居多
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