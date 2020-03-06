Happy Friday不再！美股勢創「周五跌市」最長紀錄

外國傳媒報道，美國華爾街一向有「Thank Goodness It's Friday！」的名言，即「感謝神，星期五嚟喇！」不過，踏入2020年，這句話已很難說出口，因為美股若本周五(6日)又跌，將創下14年以來，「逢周五就跌」的最長連跌紀錄。

數據顯示，道指若周五收跌，將寫下連跌7個周五的紀錄，打破2006年那次連跌8個周五的最長紀錄。

以下是今年以來的統計：

●1月3日跌0.81%

●1月10日跌0.46%

●1月17日漲0.17%

●1月24日跌0.58%

●1月31日跌2.09%

●2月7日跌0.94%

●2月14日跌0.09%

●2月21日跌0.78%

●2月28日跌1.39%

●3月6日？似跌居多

－－－－－－