中國糧油私有化獲批 股份下周一最後買賣
2020年03月06日 19:35
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(Getty Images圖片)
中國糧油控股(00606)去年11月獲母企中糧集團提出以每股現金4.25元私有化，周五(6日) 舉行法院會議及股東特別大會進行表決。據公告，議案最後獲得通過，於法院會議的贊成票數佔約98.84%或11.3億股，而在股東大會，贊成票為99.69%或42.82億股。
跟據預期時間表，股份在聯交所的預期最後交易日將為下周一(9日)，並將於本月23日從聯交所撤回上市地位。
公司將在3月30日或之前寄發現金付款之支票。
事實上，自2019年初至今，港股合共錄得至少17宗私有化提案。當中有10家公司已經成功私有化。現正進行私有化的有六家公司，包括上月獲大股東提出私有化的會德豐(00020)和麗豐控股(01125)。多宗提案中，只有哈爾濱電氣(01133)的私有化建議因獲小股東否決而失敗。至於中廣核新能源(01811)周一發公告表示，控股股東正考慮提出私有化。
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