樓價UPDATES：業主繼續劈價求售　多區筍盤不絕

樓市受新型肺炎疫情打擊，業主繼續劈價求售，近日多個地區均錄得減價成交個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角DIVA本月錄首宗成交，單位低層D室單位，實用面積507方呎，兩房間隔，開放式廚房，叫價約1,030萬元，議價後減至1,000萬元易手，實用呎價約19,724元，新買家為換樓客，原業主於2014年2月以約845萬元購入，帳面獲利約155萬元，物業升值約18%。

●北角中心大廈C座高層2室，實用面積653方呎，三房間隔，獲區外換樓客以940萬元承接，實用呎價14,395元，原業主於2007年4月購入上址自住，當時作價277萬元，持貨近13年轉手，帳面獲利663萬元離場，單位期內升值2.4倍。

●北角昌苑高層B室，實用面積502方呎，兩房間隔，望樓景，獲區外上車客以793萬元承接，實用呎價15,797元，，原業主於2009年11月購入上址自住，當時作價305萬元，持貨逾10年至今沽售，帳面獲利488萬元，單位期內升值1.6倍。

●北角柏蔚山3座中層E室，實用面積877方呎，套三房及工人套房設計，望樓景，連部份傢俬，以每月45,000元租出，實用呎租51.3元，原業主於2018年6月以2,292萬元買入，持貨兩年，租金回報2.4厘。

●鰂魚涌康怡花園3月至今錄得4宗買賣，平均實用呎價17,290元，其中E座低層1室，實用面積685方呎，套三房間隔，以978萬元易手，實用呎價14,277元，原業主於1993年4月以359萬元買入，持貨27年，帳面獲利619萬元，單位升值173%。

●西灣河鯉景灣安明閣高層G室，實用面積約635方呎，套三房間隔，望園景，去年9月初開始放盤，業主原叫價1,380萬元，經議價後減價180萬元或13%，最終以1,200萬元沽出，實用呎價約18,898元，原業主於1999年4月以約335萬元購入，持貨近21年轉手帳面獲利約865萬元，物業升值約2.6倍。

●西灣河鯉景灣連錄5宗三房戶成交，包括逸星閣中層B室，實用面積676方呎，套三房間隔，享全海景，叫價1,400萬元，最終減120萬元以1,280萬元手，實用呎價18,935元，原業主於2012年以828萬元買入，持貨8年帳面獲利452萬元，單位升值55%。

●小西灣藍灣半島5座中層E室，實用面積566方呎，套三房間隔，望內園開揚景，獲同區買家以920.3萬元買入，實用呎價約16,260元，原業主於2011年十二月以500萬購入，持貨9年帳面升值84.1%，獲利約420.3萬元。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨3期百老滙街65號低層C室，實用面積約509方呎，兩房戶間隔，望園景，近日終以680萬元沽出，實用呎價約13,360元，原業主於1973年8月以約4.45萬元購入，持貨46年帳面獲利約675.55萬元，物業升值約152倍。

●荔枝角美孚新邨3月至今暫錄得4宗成交，平均實用呎價13,791元，其中5期蘭秀道16號中層A室，實用面積654方呎，三房間隔，望園景，最初開價930萬元，議價後以910萬元成交，實用呎價13,914元，原業主於2015年11月以803萬元買入，轉手帳面獲利107萬元，單位4年多僅升值13%。

●長沙灣昇悅居7座中層G室，實用面積522方呎，兩房間隔，買賣雙方議價後，以865萬元易手，實用呎價16,571元，新買家為同區租客，見近日樓價回軟，即決定轉租為買，考慮片刻即決定入市自用，原業主於2014年5月以550萬元入市，持貨近6年轉手帳面獲利315萬元，單位升值57%。

●深水埗御匯中高層C室一房戶，望市景，實用面積約272方呎，以約14,000元放租兩星期，即吸引外區客洽詢，議價後減價2,500元或約18%，以11,500元租出，實用呎租約42.3元，新租客為單身客，睇樓一次即決定承租，業主於2014年9月以約368萬元購入，現享回報約3.8厘。

●大角咀亮賢居中高層G室，兩房間隔，實用面積約503方呎，原以930萬元放盤，獲區內客接洽，議價後減價95萬元，以約835萬元成交，實用呎價約16,600元，新買家為首置客，睇樓三次入市，原業主於2012年2月以約505萬元購入，是次轉售帳面賺約330萬元，物業升值約65.3%。

●西南九龍御金‧國峰5座高層C室，實用面積513方呎，兩房間隔，最初開價1,150萬元，買賣雙方議價後，連同租約以1,080萬元成交，貼近銀行網上估價1,100萬元，實用呎價21,053元，新買家為外區投資者，以單位現時月租26,000元計，暫可享2.9厘租金回報。

●紅磡黃埔花園本月暫錄4宗成交，平均實用呎價回升至16,678元，其中12期4座中高層D室，實用面積729方呎，套三房間隔，另設儲物房，2月中放盤開價1,280萬元，買賣雙方議價後，終以1,200.2萬元成交，實用呎價16,464元，原業主於2006年4月以428萬元買入，持貨快將14年，現轉手帳面獲利772.2萬元。

●九龍灣德福花園A座低層11室，實用面積539方呎，兩房間隔，原先放盤叫價720萬元，商議後調減50萬元，吸引外區客睇樓兩日即承接，成交價670萬元，減幅約7%，實用呎價約12,430元。

●將軍澳廣場7座低層B室，實用面積約441方呎，兩房間隔，去年9月頭開始放售，叫價800萬元，及後於去年9月底即減價至760萬元，再於今年2月底進一步減價至720萬元，日前以718萬元易手，累積減價82萬或10%，實用呎價約16,281元，原業主約於2006年9月以約176萬元購入。

●將軍澳居屋康盛花園錄本月錄首宗成交，單位為1座高層G室，實用面積495方呎，兩房間隔，吸引港島區客戶承接上車，成交價519萬元，實用呎價約10, 485元。

●將軍澳維景灣畔6座高層G室，實用面積約510方呎，兩房兩廳間隔，外望海景，是次以908萬元成交，實用呎價約17,804元，原業主於2005年6月以303.6萬元買入，持貨約15年帳面獲利約604.4萬元，單位升值近2倍。

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新界區

●東涌昇薈10座高層C室，實用面積445方呎，一房間隔，叫價650萬元，租客日前遷出，交吉「放匙」短短5日，速獲用家洽購，雙方議價後最終以620萬元成交，實用呎價13,933元，原業主2013年一手以376.2萬元買入單位，持貨7年沽出單位，帳面獲利243.8萬元或65%，屋苑本月已錄3宗成交，追平上月全月。

●東涌影岸‧紅B座中低層G室，實用面積約446方呎，一房間隔，以610萬元易手，實用呎價約13,677元，原業主於2014年11月以約488萬元購入，持貨5年轉手帳面獲利約122萬元，賺價約25%。

●東涌映灣園3月暫錄得3宗成交，包括3座低層A室，實用面積940方呎，三房間隔，享泳池及園景，叫價900萬元，經買家議價後，共減25萬元或2.7%，以875萬元沽出，實用呎價9,308元，新買家為外區換樓客，原業主則於2007年11月以328.8萬元買入，轉手帳面獲利546.2萬元，單位13年升值約2.7倍。

●青衣盈翠半島10座低層C室，實用面積671方呎，屬南北對流套三房間隔，全屋苑只有80個同則單位，供應罕有，剛以1,220萬元成交，實用呎價18,182元，單位去年11月放盤，叫價1,330萬元，日前租客遷出，可安排睇樓，新買家為換樓客，原業主於2013年9月以810萬元買入。

●荃灣中心17座高層E室，實用面積329方呎，兩房間隔，開價460萬元，終以455.8萬元易手，實用呎價13,854元。原業主2011年10月以180萬元入市，是次轉手帳面獲利275.8萬元，升值逾1.5倍。

●天水圍嘉湖山莊樂湖居3座高層E室，實用面積448方呎，兩房間隔，買家考慮到該區配套完善，樓價符合預算，參考單位照片及類似間隔後，在「無睇樓」情況下以515萬元入市，實用呎價11,496元。

●元朗YOHO Town第7座中層G室，實用面積637方呎，三房套房間隔，叫價980萬元，減價20萬元，以960萬元沽出，實用呎價15,071元。屋苑同類型單位向來鮮有放盤，上址做價屬一年新高。

●上水威尼斯花園1座低層D室，實用面積436方呎，兩房間隔，以500萬元獲承接，實用呎價11,468元。原業主於2014年以288萬元購入上址，是次沽出單位帳面獲利212萬元，單位升值約73.6%。

●沙田偉華中心1座高層C室，實用面積308方呎，兩房間隔，以543萬元易手，實用呎價17,630元。原業主於2008年以158萬元入市上址，持貨12年帳面獲利約385萬元。

●馬鞍山翠擁華庭8座中層D室，實用面積573方呎，兩房間隔，開價約800萬元，議價後以785萬元易手，實用呎價13,700元。

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