新冠肺炎何時了？藥廠尋「解藥」　歷史卻令人不樂觀

財經媒體彭博報道，新冠肺炎繼續肆虐，全球各地的製藥商正忙於研制新冠病毒的藥物和疫苗，但歷史經驗顯示情況並不樂觀，就算研制成功，對製藥公司而言也不一定划算。

製藥行業表示，已挑起了讓藥物快速上市的重擔。本周全球製藥行業部分龍頭企業的高管在白宮與美國總統特朗普會面時表示，正在取得進展。他們說，抗病毒藥物或可在幾個月內研制成功，疫苗有望於年內問世。

特朗普說：「要盡快完成，我們需要它。」

不過，歷史經驗並沒有給人太多希望。過去20年，還有另外兩種冠狀病毒從動物傳播到人類身上，並導致患者死亡。伊波拉病毒感染者中，超過半數死亡，而寨卡病毒則可在嬰兒出生前就產生損傷。製藥公司耗費數十億美元，試圖讓最脆弱的人群免受這些病原體的攻擊，但最終成果寥寥。

除了實驗室裏的難題之外，還有另一個問題：把研究努力轉化為可以遏制疫情的藥物，並讓相關公司取得投資回報。由於市場預計，製藥和生物科技行業將因新冠病毒而取得一筆額外收入，業內公司股價顯著走高。

領先候選疫苗製造商Moderna在短短幾周內飆升了50%，也是此輪升勢中最引人注目的公司之一。自從疫情爆發以來，吉利德科學市值膨脹了170億美元，因其抗病毒藥物有望取得療效。

雖然歷史經驗並不樂觀，但市場還是投下了這樣的「賭注」。一種伊波拉病毒疫苗耗費數年時間研制而成，目前預計卻難以帶來利潤。另一個備受推崇的伊波拉藥物──Mapp Biopharmaceutical的ZMapp──尚未結束實驗室研制階段。寨卡病毒的藥物和疫苗成效不佳。

－－－－－－