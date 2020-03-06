新冠肺炎：野村估最悲全球178萬人受感染　別寄望放水

外國傳媒報道，投資大行之一野村證券(Nomura)發表題為《最糟的還未來》的分析。在最新報告中，該行下調基本情況下對中國首季的GDP預測至按年「零增長」，全球按年增長亦僅0.9%，惟仍維持企業能在基本情況時呈現V形復甦。

不過，如果狀況變得糟糕，企業可能減慢至「U形」復甦，一旦情勢嚴竣，甚至將轉為「L形」，即下挫後長時間難以恢復。

野村亦警告，寄望各國央行提供協助的人可以死心，因貨幣政策即使真有幫助，也是杯水車薪，金融市場可能很快就不得不接受全球經濟衰退已成定局。

該行認為，如果全球其他地方的疫情發展最終似中國的話，確診病例可能達到44.5萬，但如果對疫情阻擋能力僅及一半，受感染人數可能達89萬，若阻擋力再低到僅1/4，高峰時的感染人數恐達178萬。

若考慮2009年H1N1流感，它於2009年4月下旬始於美國，並且傳播迅速。到6月11日，它已覆蓋74個國家，共3萬個病例，到11月初已覆蓋200多個國家，涉及50萬例病例。

野村估算，自首次爆發以來的同一時期，今次新冠肺炎病例數目較2009年H1N1病例多3倍，如果追蹤2009年H1N1病例軌迹，到2020年6月可能有150萬新冠肺炎病例。

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