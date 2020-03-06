【供應鏈斷裂】倘再持續3個月　日本中小企勢現破產潮

外國傳媒報道，新冠肺炎疫情導致中國供應延遲或中斷，已影響日本包括銷售傘類產品、家電產品、食品和藥品在內的中小企業。

舉例來說，日本傘類產品商Caetla委託中國福建省和廣東省的工廠，生產批發給便利店和百貨的高檔雨傘。為配合5到6月雨季，工廠通常在12月到2月間開始生產新商品。

不過，由於疫情爆發，Caetla仍未拿到中國工廠的產品，其行政總裁山本健表示，若疫情造成的生產、物流中斷，再延續3到4個月，日本的企業恐接連破產。

另一例是日本家電創新企業Shiftall的零組件，有8到9成依賴中國供應，其預定今年2月發售新產品，但因中國深圳等地的合作工廠一度停產而延遲，Shiftall行政總裁岩佐琢磨稱，深圳地區的工廠和新創企業的合作程度高，即使花上5年也難以另尋替代，出於中國是世界工廠，日本的中小企只能忍耐目前損失。

接下來是醫藥品批發商日野藥品社長日野隆司表示，其藥廠客戶已透露庫存僅能支撐2個月，在中國供應短缺下，該公司也難以解決問題。

據日本商工會議所調查顯示，今年2月，反映日本中小企營運狀況的指數已降至近7年低位。

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