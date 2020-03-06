「雷曼時刻」再來？印度Yes銀行被政府接管

印度Yes銀行爆發財務危機，遭政府接管，政府為阻止擠提已下令限制存款戶的提款額度，財政部長周五(6日)也呼籲大眾不必擔憂，存在銀行的錢絕對安全。不過，這觸發部分分析員勾起「雷曼時刻」！

外國傳媒報道，Yes銀行(Yes Bank)因財務出現嚴重問題，印度財政部周四(6日)晚間已下令接管，並宣布每位存戶的提款上限為5萬盧比(約5,301港元)，直到4月3日為止。印度儲備銀行(即印度央行)也把這間銀行置於暫停運作狀態。

報道指出，印度央行已有一套計劃，挽救這家陷入困境的銀行。不過，在政府接管總部設在孟買的Yes銀行，並限制存款戶提款後，該股股價周五暴跌85%，股票事實上已沒有價值。

國際評級機構穆迪指出，印度央行對Yes銀行做出的暫停營運令對信貸不利。有當地人質疑，為何Yes銀行從2014年開始，5年間放貸從5,500億盧比(約583.21億港元)激增至2.41萬億盧比(約2,555.52億港元)，期內印度銀行業間平均放貸增長僅10%，為何Yes銀行在政府監督下能平均增長35%。

【金融體系去槓桿】

值得留意的是，印度的企業及銀行早已面對「去槓桿」及清理壞帳的困局，加上當地「影子銀行」問題嚴重，亦對金融體系帶來威脅。

所謂「影子銀行」，即非正統的借貸渠道，放貸者來自非金融體系的機構。

有專家表示，2018年9月，印度國營AAA級別的影子銀行──基礎設施租賃與金融服務公司(IL&FS)因意外違約倒閉後，為「影子銀行危機」揭序，更被視為印度的「雷曼時刻」，影響蔓延至整體經濟，包括房地產及中小企，再打擊消費增長，引發骨牌效應。

「影子銀行」對印度經濟十分重要，據估計，從買車、教育，到豪華房地產開發等各個領域，有1/5的新增信貸都是來自影子銀行，為過去經濟高速增長的關鍵。

更重要的是，該影響拖累了印度汽車業經歷近20年最嚴重衰落。分析估計，汽車業作為消費「龍頭」，若持續走下坡，將有數百萬工作職位受到威脅。據統計，印度汽車行業直接和間接僱用的員工超過3,500萬人，對GDP貢獻超過7%，佔印度製造業GDP達49%。因此，汽車業蕭條的後果非常嚴重。

為拯救經濟，印度央行自去年2月以來已連續多次減息，莫迪政府也將企業稅率從30%大降至22%，為印度獨立以來新低。不過，這似乎仍未能解決「影子銀行危機」遺留下來的爛攤子。

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