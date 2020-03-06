夜市直擊：美10年債息0.65厘！道指挫逾800　港夜期勁跌

新冠肺炎疫症在全球愈演不斷蔓延，市場擔心央行減息亦對受打擊的經濟及企業盈利幫助有限，美股道指周四(5日)冧近千點後，周五(6日)早段再大幅向下，道指低開819點，報25,301點，納指挫269點，至8,469點。美國10年期債息周二(3日)跌穿1厘後不斷向下，周五低見0.6572厘；30年長期債息亦低見1.2036厘，齊齊再創歷史新低，反映市場不但認定聯儲局減息未完，更憂慮經濟衰退愈來愈近。

港股股指夜市跌穿二萬六後繼續下探，目前報25,794點，跌216點，低水353點。

「貼中」去年美股大升市的德意志銀行策略員Binky Chadha認為，現時疫情對美股的衝擊只去到一半，仍未反映經濟預期放緩對宏觀形勢和盈利增長的影響，其基本預測是美股從高位回落15至20%，約在第2季某段時候見底。

花旗策略員承認未能掌握全面形勢，認為在受疫情影響的企業盈利出爐前，採取任何行動都是不智。

不過，原本呼籲客戶降低風險的摩根大通轉軚，建議投資者趁低吸納，增加股票比重，理由是相信政府和央行會採取措施紓緩疫情對經濟的衝擊。

美國2月非農業職位增長27.3萬個，為2018年5月以來最多，遠多過預期的17.3萬個，反映新冠肺炎擴散前當地就業市場穩健，失業率較前一個月降0.1個百分點至3.5%，市場原預期維持3.6%。至於平均時薪按年升3%，符預期。

美國最新公布的非農就業數據理想，但阻止不了市場對疫情的恐懼。在非農數據公布後，市場仍舊100%預計聯儲局將在3月18日議息會議後減息0.5厘，並將在4月再減息0.25厘。

企業消息方面，摩根大通行政總裁戴蒙周四突然入院進行緊急心臟手術，現已在復原中。摩通股價早段報105.15美元，跌7.74%。

倉庫式零售商Costco稱近期受惠日用品搶購潮，2月美國扣除汽油的同店銷售急升11.6%，遠多過預期的7.2%增幅。不過，Costco股價早段仍跌2.95%至306.46美元。

【Happy Friday不再！勢創新紀錄】

值得留意的是，美國華爾街一向有「Thank Goodness It's Friday！」的名言，即「感謝神，星期五嚟喇！」不過，踏入2020年，這句話已很難說出口，因為美股若本周五(6日)又跌，將創下14年以來，「逢周五就跌」的最長連跌紀錄。

數據顯示，道指若周五收跌，將寫下連跌7個周五的紀錄，打破2006年那次連跌8個周五的最長紀錄。

以下是今年以來的統計：

●1月3日跌0.81%

●1月10日跌0.46%

●1月17日漲0.17%

●1月24日跌0.58%

●1月31日跌2.09%

●2月7日跌0.94%

●2月14日跌0.09%

●2月21日跌0.78%

●2月28日跌1.39%

●3月6日？似跌居多

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