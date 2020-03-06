新股專輯：3企向聯交所遞上市申請

周五(6日)有2間企業向聯交所遞交主板上市申請，分別為星資美容院Wonderscape Holdings及本港裝修及維修工程承建商富霆，保薦人分別為浩德融資及豐盛融資。

Wonderscape Holdings旗下包括私密護理品牌「Strip」；面部塑形品牌「Browhaus」及男士美容品牌「We Need A Hero」，另外設有私密護理產品品牌「TWO L(I)PS」。現時在新加坡有30間門店，海外門店則有60間，其中47間為自營店。

截止2019年全年，該公司溢利631.2萬新加坡元(下同)，按年升14.90%；收入按年增加5.13%至5,288.2萬元；純利率按年上升1個百分點至11.9%，惟較2017年減少8.5個百分點。

另外，尚未有盈利或收入生物科技企業永泰生物製藥向聯交所再度遞交主板上市申請，建銀國際及國信證券為聯席保薦人。

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