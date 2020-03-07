東方日報B1：道指又碌近千點　全球散晒

憂慮新冠肺炎疫情在美國大爆發，美股道指周四最多一度再「冧」1,147點，幾乎完全抹走周三收市的1,173點漲幅，且拖累亞太區股市周五全線下跌。美股「勁Chok」嚇窒投資者，資金瘋狂湧入債市避險，美國十年期債息失守0.7厘，再創新低，三十年期長債孳息亦首次跌穿1.3厘。有華爾街策略員警告美股可能陷入「熊市」。

港股周五跟隨外圍受壓，恒生指數收市下挫621點或2.32%，收報26,146點。至於中國滬綜指及深成指分別下跌1.21%及1.1%，收報3,034點及11,582點。其他亞太股市方面，由於日圓急升拖累日本日經指數收市大幅下跌2.72%至20,749點。

美股周五早段仍未止瀉，道指大幅低開894點，報25,226點，納指挫299點，至8,438點，標指瀉109點，至2,914點。歐股尾段受壓，英、法及德國股市分別跌4.02%、4.46%及4.1%。

回顧美股周四「冧市」中，標指航空股指數大幅下跌8.2%，創2011年十月以來最傷。至於被視為美股領先指標的道指運輸分類指數，周四自1月16日高位調整20%，率先陷入技術性「熊市」。

截至周四為止九個交易日，標指有四日收市上升超過4%，另有三日下跌超過3%，俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動指數(VIX)，周四連續六個交易日處於30點之上，為2011年以來最長。

安聯組合經理Mike Riddell表示，疫情擴散令市場措手不及，重新定價的速度驚人，但現時只是由無風險，提升到溫和風險，相信市況波動只是開始。

另邊廂，市場揣測美國聯儲局進一步劈息救市，加上投資者進入危機模式，資金蜂擁衝入被視為最安全的國債市場。

美國十年期債息周二跌穿1厘之後不斷向下，周五低見0.6572厘，再下挫25.48點子，至於三十年期債息急插33.71點子，低見1.2036厘。其他地區國債孳息率也一瀉如注，當中，澳洲十年期債息短短一周下跌近半，而同年期中國債息下跌至2002年以來的新低。

評級機構標準普爾首席亞太經濟師Shaun Roach指出，零債息對發達國家來說已不再是障礙，形容這是瘋狂的市場，投資者正重新定義風險分布。

展望美股後市，「貼中」去年美股大升市的德意志銀行策略員Binky Chadha認為，現時疫情對美股的衝擊只去到一半，仍未反映經濟預期放緩對宏觀形勢和盈利增長的影響，其基本預測是美股從高位回落15至20%，約在第二季某段時候見底。

標指於2019年底上升至3,231點，十分接近Chadha去年的目標3,250點，他今年亦維持標指的目標於同樣的水平，但是警告在最差的情況之下，新冠肺炎疫症觸發經濟衰退，標指將會自高位回落30%，不過，他相信這個打擊仍屬短暫。

花旗策略員則承認未能掌握全面形勢，認為在受到疫情影響的企業盈利出爐之前，採取任何行動都是不理智的。

不過，原本呼籲客戶降低風險的摩根大通轉軚，建議投資者趁低吸納，增加股票比重，理由是相信政府和央行會採取措施紓緩疫情對經濟的衝擊。

─ ─ ─ ─ ─ ─

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like