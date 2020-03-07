德勤又辭核數師 兩個半月達38宗

承興國際於公告內指出，德勤經考慮包括核數相關之專業風險、核數費用水平、按目前工作流程其可用之內部資源等諸多因素，以及承興國際先前多份公告提述之事宜後，決定辭任，3月6日生效。

公司現正物色合適之替任人選以填補有關空缺，並會按上市規則於適當時候另行公告。公司股份繼續停牌。

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