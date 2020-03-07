德勤又辭核數師 兩個半月達38宗
2020年03月07日 00:06
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德勤‧關黃陳方會計師行(德勤)又「劈炮」！計及承興國際控股(02662)周五(六日)的公告，近期德勤已連環辭任多家本港上市公司的核數師職位，兩個半月來累計公司總數更高達38家。
承興國際於公告內指出，德勤經考慮包括核數相關之專業風險、核數費用水平、按目前工作流程其可用之內部資源等諸多因素，以及承興國際先前多份公告提述之事宜後，決定辭任，3月6日生效。
公司現正物色合適之替任人選以填補有關空缺，並會按上市規則於適當時候另行公告。公司股份繼續停牌。
根據本報統計顯示，單自去年12月中至今，德勤合共向38家上市公司辭任核數師，其中包括於去年12月16日辭去黎智英旗下壹傳媒(00282)核數師，原因涉及壹傳媒截至今年3月底止財政年度之審核費用水平及審計相關的專業風險。
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