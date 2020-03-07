于品海旗下南海控股　預告去年轉蝕達7.3億

公司解釋，上述虧損是由於房地產開發分部主要受收入確認及計提遞延所得稅費用的影響，分部利潤下降；另外，其文化與傳播服務分部主要受首次採納「香港財務報告準則第16號—租賃」的影響，令業績下降。

事實上，南海控股近期業績屢屢向下。其去年3月公布的2018年全年業績，股東應佔溢利就按年倒退33%，旗下新聞傳播業務除稅前虧損擴大至3.859億元，2017年度虧損則為3.225億元。及至去年8月公司公布的半年業績亦大倒退，截至去年6月底止的6個月，股東應佔溢利9,095.6萬元，按年跌90.76%，不派中期息。

此外，上月聯交所股權披露顯示，于品海於南海控股的淡倉，在2月6日由15.82%升至19.27%，原因是于氏將額外23.63億股股份用作抵押之用，他持有的好倉則維持59.25%不變。

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